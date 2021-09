Minhoto é reforço para o Hóquei Clube Santa Cruz

O jovem hoquista fez toda a sua formação o Clube Académico de Bragança (CAB) e vai estrear-se em seniores pelo emblema de Matosinhos, que milita no Campeonato Nacional da 3ª Divisão.

“Agradeço a confiança depositada em mim, vai ser uma honra vestir a camisola deste clube”, disse o jogador.

A apresentação do Hóquei Clube Santa Cruz está marcada para o próximo sábado, dia 25, no Pavilhão Municipal Santa Cruz do Bispo frente ao ACD Gulpilhares.

Foto de HC Santa cruz