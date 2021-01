Ministério da Agricultura dá luz verde a ampliação da barragem do Vale da Vilariça

O investimento no Aproveitamento Hidroagrícola do Vale da Vilariça foi um dos quatro projectos de regadio aprovados, no início deste ano, pelo ministério da Agricultura. A ampliação do Bloco Norte da barragem, no concelho de Alfândega da Fé e que abrange ainda terrenos do concelho de Vila Flor, foi contemplada no Programa Nacional de Regadios, tendo a ministra da Agricultura, Maria do Céu Albuquerque, homologado o investimento de 1,3 milhões de euros. O presidente do município de Alfândega da Fé, Eduardo Tavares, explica que este projecto é importante para reforçar o regadio daquela zona do Vale da Vilariça em várias aldeias dos dois concelhos. “É um projecto em que temos vindo a trabalhar nos últimos anos, para reforçarmos e ampliarmos o regadio do Vale da Vilariça, nomeadamente em três freguesias que têm infraestruturas e áreas com grande potencial para a agricultura, mas que não são servidas pelo regadio do Vale da Vilariça, nomeadamente nas freguesias de Eucísia, Santa Justa, Vilarelhos e também da freguesia de Assares, no concelho de Vila Flor. O projecto prevê a constituição de mais cerca de 200 hectares de regadio”, afirmou. O autarca espera que o investimento venha a contribuir para ajudar a duplicar a área de regadio. “É uma obra há muito ansiada e necessária para reforçar e complementar o regadio do Vale da Vilariça e que faz parte do plano estratégico do município de Alfândega da Fé, que prevê duplicar a área de regadio passando dos 1000 hectares, de há alguns anos, para os 2000 hectares”, esclareceu ainda. De forma a cumprir essa meta, contribuirá também a concretização do projecto do aproveitamento hidroagrícola de Vilar Chão/Parada, que já recebeu luz verde. Além da barragem do Vale da Vilariça, foram ainda homologados os aproveitamentos hidroagrícolas de Mortágua, da Gardunha do Sul e o circuito hidráulico de Reguengos de Monsaraz. As quatro barragens de regadio agora aprovadas pela tutela representam um valor de apoio ao investimento superior a 50 milhões de euros e vão beneficiar ao todo cerca de 13 mil hectares.