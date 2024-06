Ministério Público acusa homem que esfaqueou bebé de homicídio qualificado

A acusação ficou conhecida na sexta-feira. O caso aconteceu em Novembro do ano passado. Segundo Ministério Público, o casal estava em casa e “fumaram cocaína, na presença do bebé, até que à noite, e após uma discussão, o arguido empunhando uma navalha que estava a utilizar para cortar a pedra de “crack”, desferiu diversos golpes que atingiram a companheira na zona do abdómen”. A acusação disse ainda que o suspeito “pegou no bebé e fazendo uso da navalha desferiu- -lhe diversos golpes que o atingiram na zona do abdómen e das costas, provocando-lhe diversas perfurações, que demandaram que o mesmo tivesse que ser helitransportado de emergência para o Hospital”. A mãe da jovem, de 19 anos, mãe do bebé e companheira do suposto agressor, deu conta do ocorrido e quando tentou interceder acabou por ser ameaçada de morte. O Ministério Público acusa ainda a mãe da criança de um crime de violência doméstica agravado. Devido à gravidade dos ferimentos, o bebé teve de ser helitransportado para o Hospital de São João, no Porto, e acabou por recuperar. Está agora à responsabilidade dos avós maternos e do pai biológico, em modo guarda partilhada, sendo que a mãe ficou proibida de contactar com o filho sem a supervisão e de realizar exames toxicológicos mensais. Já o homem, que “padece de doença psiquiátrica”, ficou em prisão preventiva. Ainda não se sabe para quando está marcada a primeira sessão de julgamento.