Ministra da Justiça visitou prisão de Bragança e quer “humanizar” condições dadas aos reclusos

No âmbito do Roteiro da Justiça, Catarina Sarmento e Castro visitou o estabelecimento prisional de Bragança, o centro de reinserção e o tribunal de Bragança, na passada quarta-feira, 18 de Maio. A governante falou da melhoria de prestação de cuidados de saúde, através de consultas por videoconferência, e ainda de um projecto-piloto, que permitirá ter telefones nas celas para que “as pessoas possam contactar com a sua família mais do que uma vez por dia e com privacidade”. “Durante imenso tempo o que acontecia era que havia um telefone fixo, em cada um dos estabelecimentos prisionais. Imaginem no Natal ter que escolher uma pessoa a quem fazem uma chamada e esta é uma questão que é preciso mudar”, disse. O objectivo do Roteiro da Justiça passa também por perceber as necessidades dos que trabalham nestes estabelecimentos. Em Bragança, o envelhecimento foi o problema apontado. Catarina Sarmento e Castro disse que este é um problema “transversal a todo o país”, mas que tem que ser resolvido com a contratação de mais pessoas. Para isso admite que é preciso “gerir bem o dinheiro”, ou seja, “definir prioridades”. No que toca ao edifício da cadeia de Bragança, embora recentemente tenham sido feitas obras, há ainda coisas a melhorar, como os acessos para pessoas com deficiência. Na visita da ministra da Justiça foram ainda homenageados profissionais do estabelecimento prisional de Bragança e tomou posse a nova directora da prisão, Paula Sobral, substituindo Mário Torrão.