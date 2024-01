Miranda do Douro recebeu 265 crianças no 18º Encontro de Futsal de Petizes e Traquinas da AF Bragança

O Pavilhão Multiusos de Miranda do Douro acolheu, no domingo, o 18º Encontro de Futsal de Petizes e Traquinas da Associação de Futebol de Bragança, um evento que contou com a participação de 265 crianças de 14 clubes do distrito de Bragança.

A iniciativa contou com o total de 37 equipas, 20 de traquinas e 17 de petizes em representação dos seguintes emblemas do distrito: GD Freixo, AFC Vimioso, GD Macedense, GD Moncorvo, FC Vinhais, CSP Vila Flor, Escola Arnaldo Pereira, Alfandeguense, GD Bragança, GD Mirandês, GD Sendim, CA Mogadouro e FC Mogadourense, CD Miranda do Douro.

Estes encontros têm como missão promover a prática desportiva, através do futsal, o convívio e o fair-play.

O próximo Encontro de Futsal de Petizes e Traquinas está marcado para o dia 21 de Janeiro, em Vimioso.

O evento foi organizado pela Associação de Futebol de Bragança, em parceria com o CD Miranda do Douro, a Junta de Freguesia e o Município de Miranda do Douro.