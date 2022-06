Mirandela apresenta primeiros reforços para a nova temporada

O S.C. Mirandela oficializou, este sábado, os primeiros três reforços para a nova época. Marco Graça, de 21 anos, chega para a defesa, depois de ter representado a Associação Desportiva de Lagares da Beira da A.F. Coimbra.

Para o meio campo, os alvinegros garantiram os serviços de Luís Oliveira. O médio, de 21 anos, vem do Arões SC, da A.F. Braga, onde apontou 10 golos em 24 jogos na última temporada.

A linha de ataque vai contar com Abubacar Balde. O luso-guineense tem 22 anos e representou o Desportivo Valense da A.F. Angra do Heroísmo.

Abubacar já vestiu as cores do Famalicão e GD Chaves enquanto júnior. Estreou-se como sénior no Arronches Benfica e passou ainda pelo Damaiense.

No capítulo das renovações, Enzo, Parini, Gianluca, Amorim e Rui Ramos assinaram por mais uma temporada.

Nos trabalhos de pré-época, o técnico, André Irulegui, vai contar com os jovens João Riça e Euripedes Lino, os dois jogadores vão realizar a primeira época como seniores.

