Mirandela assume comando do campeonato

Começou a temporada discreto e até algo envergonhado. Um grupo bastante jovem, quase todo sem experiência de Campeonato de Portugal, com excepção dos veteranos Coelho e Corunha, que à sétima jornada já lidera a série B da competição.

O S.C. Mirandela está no topo da tabela, com 16 pontos, depois do triunfo por 1-2, este domingo, no terreno do Berço SC.

O jogo não foi fácil, aliás como todos deste campeonato, e o equilíbrio foi na maioria do tempo a nota dominante. Mas, a boa entrada dos transmontanos resultou num golo logo aos 4 minutos e com a assinatura de Mário Borges. O médio com veia goleadora marcou pela terceira jornada consecutiva e tem-se revelado peça importante no xadrez de Rafael Pinheiro.

Os da casa, como era esperado, responderam à altura e começaram a pressionar os alvinegros. Já perto do intervalo, aos 44’, num lance de bola parada o Berço chegou ao empate. Pablo Araújo fez o 1-1.

Na segunda metade, o Mirandela voltou à carga e estava determinado a sair de Guimarães com os três pontos. Aos 52 minutos, Jaílson foi certeiro e bateu José Lago. O avançado fixou o resultado em 1-2.

A vitória por si só não permitia ao Mirandela ascender à liderança, mas os ecos vindos de Amarante davam conta do triunfo do USC Paredes o que garantia o primeiro lugar à equipa da cidade do Tua.

Rafael Pinheiro não esconde que inicialmente era difícil imaginar este cenário à sétima jornada, face à juventude que predomina no plantel. “São jogadores muito jovens, muitos sem experiência de Campeonato de Portugal e, à partida, não pensávamos à sétima jornada liderar isolados. Mas, percebendo a qualidade dos jogadores e a qualidade da equipa claro que, internamente, o que ambicionamos é jogar em qualquer campo e ganhar. É verdade que não vamos ganhar sempre mas vamos entrar em todos os campos com o objectivo claro de vencer”, afirmou o treinador.

Agora, a responsabilidade do grupo é ainda maior, mas Rafael Pinheiro não se mostra preocupado, pois acredita que os seus jogadores vão saber lidar com a pressão. “É uma pressão positiva e se estes jogadores quiserem ir longe têm que saber lidar com esta pressão”.

O S.C. Mirandela somou a terceira vitória consecutiva e é líder com 16 pontos. No próximo domingo, dia 5, os mirandelenses jogam em casa com o Amarante, segundo classificado.

Foto de Berço SC