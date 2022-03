Mirandela Basquete Clube vence em femininos

O Mirandela Basquete Cube já lidera em sub-16 femininos. A equipa da cidade do Tua venceu o CPN por 29-42, em jogo da quinta jornada da 2ª Divisão Feminina da Associação de Basquetebol do Porto. As mirandelenses somam cinco pontos.

Na próxima jornada o emblema transmontano joga em casa com o BC Maia. O jogo está marcado para o dia 2 de Abril.

Já os sub-16 masculinos perderam, este sábado, na recepção ao GDAS por 40-74, na quinta jornada da Taça Nacional de Basquetebol. Os mirandelenses estão no sexto lugar, último da tabela, com cinco pontos.

O próximo adversário da equipa do Mirandela Basquete Clube é o Académico FC.

Os seniores também averbaram uma derrota, 45-54 com a Juventude Pacense, na segunda jornada da Taça Nacional de seniores masculinos. O Paredes Basket é o próximo adversário da equipa mirandelense.