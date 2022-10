Mirandela BC com jornada vitoriosa em todos os escalões

Foi um fim-de-semana bastante positivo para as equipas do Mirandela Basquete Clube. Começamos pelo sector feminino, a equipa sub-14 recebeu e venceu o CTM Vila Pouca de Aguiar por 28-21 na terceira jornada do Campeonato Inter-Regional da Associação de Basquetebol de Viana do Castelo.

As mirandelenses lideram o grupo com seis pontos e na próxima jornada, marcada para o dia 29 de Outubro, jogam fora com o Barca BC.

Menos sorte teve a equipa sub-18 do Grupo Desportivo Macedense que perdeu, 74-26, com a ACDE Diogo Cão, líder da prova. A equipa treinada por Paulo Lopes ocupa o segundo lugar com cinco pontos. O próximo jogo é em casa com a ACB Barca.

E sub-16, o Mirandela BC venceu fora o BC vila Real por 40-49 e segue na segunda posição do Campeonato Inter-Distrital da Associação de Basquetebol de Vila Real (ABVR).

Em masculinos, nos inter-distritais da ABVR, os sub-16 do Mirandela BC levaram de vencida a ADCE Escola Diogo Cão por 57-44.

Quanto ao jogo dos Estrelas Brigantinas com o CTM Vila Pouca de Aguiar foi adiado. A formação de Bragança recebe o BC Vila Real na próxima jornada.

Em sub-18, o distrito de Bragança é representado pelo Mirandela BC que venceu o CP Lanheses por 51-44 e lidera com seis pontos.