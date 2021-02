Mirandela capta 17 milhões de euros para reabilitação de habitações

O Município de Mirandela garantiu uma verba de 17 milhões de euros para implementar a Estratégia Local de Habitação (EHL) no concelho. O investimento vai permitir apoiar mais de 200 famílias com carência económica, para que possam ter uma habitação digna. O valor foi estipulado no contrato assinado, no passado dia 9, entre a Câmara Municipal de Mirandela e o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU), sendo que este último se compromete a comparticipar o programa até ao máximo de 15,5 milhões de euros, 7 milhões a fundo perdido e 8,5 milhões a título de empréstimo bonificado. O acordo de colaboração foi o 17 º estabelecido em todo o país. O levantamento das condições habitacionais degradadas, no concelho de Mirandela, foi iniciado há cerca de um ano, através de um inquérito online que fez o levantamento das habitações em situações precárias e das pessoas que não conseguem suportar o custo do acesso a uma habitação adequada. Foi possível perceber que correspondem a estes critérios 205 famílias, que incluem 570 pessoas: 60% na cidade de Mirandela, 20% em Mascarenhas e as restantes 20% distribuídas por outras freguesias do concelho. Depois de concluída, em Dezembro do ano passado, a Estratégia Local de Habitação foi aprovada e remetida ao IHRU. Através da acção vai ser possível reabilitar fracções e prédios habitacionais, construir prédios, bem como adquirir fracções ou prédios para destinar a habitação. Segundo a presidente da Câmara de Mirandela, Júlia Rodrigues, “todos os bairros sociais em que os moradores tenham habitação própria podem candidatar-se e da parte do IHRU haverá uma comparticipação de 100% das intervenções para agregados que tenham carências económicas”, enquanto que todos os outros “entram no financiamento bonificado que o IHRU proporciona”. As candidaturas “serão feitas pelo Município e para o efeito vai haver a contratação de um funcionário afecto [à EHL] e financiado neste projecto”, adianta ainda. A execução e implementação das obras “terão de envolver os gestores dos condomínios, mas também os moradores individualmente”, acrescenta. A autarca prevê que o concelho de Mirandela terá, até 2027, “habitações dignas para a maioria das famílias que agora estão a viver em condições precárias”. Segundo Júlia Rodrigues, um dos problemas do concelho nesta matéria, actualmente, está relacionado com os preços elevados do mercado de arrendamento. Sustenta, por isso, que “que a estratégia da Câmara passe pelo arrendamento para sub-arrendamento, ou a aquisição e reabilitação” de habitações para serem disponibilizadas “para arrendamento a custos controlados”