Mirandela cede pontos no terreno do lanterna vermelha

Um resultado que não seve as aspirações dos alvinegros. A duas jornadas do final do campeonato a equipa da cidade do Tua continua na luta pela manutenção.

O Mirandela apresentou-se um apático e pouco incomodou a defesa local. Ao minuto 17’ Vilela abriu o activo mas, ainda antes do intervalo, Kika empatou o jogo. O 1-1 manteve-se até ao final do encontro.

Os mirandelenses terminaram o jogo apenas com dez unidades. O coreano Hee-Mang foi expulso, por acumulação de amarelos, e vai falhar a recepção ao Trofense. As duas equipas estão separadas apenas por dois pontos, o Mirandela é quarto e o Trofense sexto classificado.