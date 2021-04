Mirandela deixa escapar a vitória nos últimos segundos

Terminou empatada a duas bolas a partida entre Fafe e S.C. Mirandela a contar para a primeira jornada da série 2 da Fase de Acesso à Liga 3. “Os Justiceiros” apontaram o segundo golo já em cima do apito final, em tempo de compensação, aos 90’+4, por intermédio de Nei.

A equipa da cidade do Tua adiantou-se no marcador aos 18 minutos com um golo de Kenedy, depois de uma assistência de Diogo Motty, e o Fafe igualou aos 29’ através de Prince.

Ainda antes do intervalo, Sidónio devolveu a vantagem aos alvinegros aos 37’, após mais uma assistência de Motty e Nei fixou o resultado em 2-2 aos 90’+4.

Na segunda jornada, agendada para o dia 2 de Maio, o Mirandela volta a jogar fora com o Vitória de Guimarães B. Quanto ao Fafe desloca-se à Póvoa de Lanhoso para defrontar o Maria da Fonte.