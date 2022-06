Mirandela e Alfandeguense lideram ranking de atletas inscritos na Associação de Futebol de Bragança

O S.C. Mirandela é o clube de futebol filiado na Associação de Futebol de Bragança com o maior número de atletas inscritos na última temporada (2021/2022). O clube da cidade do Tua atingiu a marca de 243 atletas.

O pódio fica completo com a Escola Crescer no segundo lugar com 232 atletas e o Grupo Desportivo de Bragança na terceira posição com 172 jogadores.

No futsal, a Associação Recreativa Alfandeguense lidera a lista com 99 atletas seguido do Grupo Desportivo Macedense no segundo lugar, com 85, e da Escola Arnaldo Pereira na terceira posição, com 73.

Já a Associação de Futebol de Bragança bateu o recorde de jogadores inscritos federados na época 2021/2022, 2448 na soma de todos os clubes.