Mirandela e Bragança defrontam-se na primeira jornada do Campeonato de Portugal

No pontapé de saída do Campeonato de Portugal, marcado para o dia 18 de Agosto, há dérbi distrital. O S.C. Mirandela recebe o G.D. Bragança na jornada inaugural da série A.

A primeira jornada traz um clássico do futebol transmontano com a formação mirandelense a receber o Bragança.

No que diz respeito às três primeiras jornadas da prova, o Mirandela desloca-se a Guimarães para defrontar o Berço no fim-de-semana seguinte ao dérbi distrital, no dia 25 de Agosto, e recebe a AD Oliveirense na terceira jornada.

A primeira viagem à Madeira dos alvinegros está agendada para a quarta jornada, no dia 5 de Setembro, para jogar com o União.

Quanto ao GDB defronta o Montalegre na segunda jornada em casa e na terceira, a 1 de Setembro, segue para a Madeira para enfrentar o Câmara de Lobos.

No que diz respeito às restantes equipas transmontanas, o Montalegre recebe a AD Oliveirense na jornada inaugural, o Pedras Salgadas joga em casa com o Guimarães B e o Chaves Satélite viaja ao Minho para defrontar o Braga B.

Na série B, o S.C. Vila Real inicia o campeonato fora de portas com o Lusitano Vildemoinhos.

Na fase regular do Campeonato de Portugal participam 72 equipas divididas por quatro séries de 18, jogando entre si duas vezes e por pontos.