Mirandela e Freixo na final da Taça de Veteranos

A equipa da cidade do Tua assegurou a presença na final depois da vitória por 1-3 frente à ACD Samões, vencedora da edição do ano passado, no segundo jogo das meias-finais. Recordamos que os alvinegros também venceram o primeiro encontro mas por 2-0.

Quanto à partida FC Vinhais – CASC Freixo terminou empatada a uma bola, depois do nulo da primeira mão, mas é a equipa de Freixo de Espada à Cinta que segue em frente já que marcou um golo no terreno do adversário.

A final da Taça de Veteranos está marcada para o dia 19 de Maio, no Estádio São Sebastião, em Mirandela.