Mirandela e Macedo descem ao distrital

As duas equipas defrontaram-se este domingo e partiram para a penúltima jornada com uma réstia de esperança, mas sabendo que não dependiam apenas de si próprias.

No entanto, o pior cenário confirmou-se no final do encontro. Mirandela e Macedo já têm o destino traçado para a próxima época, as duas equipas vão jogar no distrital da A.F. Bragança.

Para o Mirandela é um duro golpe depois de ainda ter liderado a fase regular e de ter terminado no quarto lugar com 33 pontos. Nos últimos 20 anos, os alvinegros construíram uma história no futebol nacional e deixaram marca na Taça de Portugal. O clube da cidade do Tua revelou-se uma montra para jovens jogadores e exemplo disso foi a transferência de Zaidu, lateral do F.C. Porto, para o Santa Clara na temporada 2019/2020.

A eliminação do Vitória de Setúbal, na altura competia na 1ª Liga, da Taça de Portugal, na temporada 2011/2012, é um dos feitos de marcante dos mirandelenses nas duas últimas épocas.

O emblema treinado por Rafael Pinheiro sente-se “vítima” do modelo recente de campeonato imposto pela Federação Portuguesa de Futebol. O treinador do Mirandela diz mesmo que é “um campeonato ingrato e injusto”. “É um campeonato que não faz sentido, por isso mesmo no próximo ano até já vai ser diferente. É um pouco dispendioso e as equipas têm os orçamentos reduzidos, principalmente aqui nós que no interior. Na altura em que podíamos ter ficado em primeiro tivemos a situação do Covid-19, o que nos fez adiar o jogo do São Martinho talvez na nossa melhor fase. Tenho pena pelo grupo porque fez um excelente trabalho durante grande parte da época e hoje acabámos por perder o jogo, o que deixa um amargo ainda maior”.

Resta agora à equipa alvinegra terminar a temporada com uma vitória. Na próxima jornada, última, o Mirandela recebe o Maria da Fonte, que garantiu nesta jornada a permanência no Campeonato de Portugal, apesar de ter perdido, 1-3, com o Pedras Salgadas, que também se vai manter na competição.

Vitória com sabor amargo

O Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros também desce ao distrital, apesar do triunfo, 1-0, com o Mirandela, com um golo de Afonso Souza, aos 90’+2. É que o Pedras Salgadas venceu o Maria da Fonte e matou qualquer réstia de esperança aos macedenses.

José Carlos Afonso lamenta o desfecho da temporada. “O distrital não é a divisão Macedo nem do Mirandela. Todos queremos outros voos, mas o futebol é assim e no próximo ano estaremos cá para mais um campeonato”.

Sobre o jogo, o treinador elogiou a exibição da sua equipa. “Foi um bom jogo, intenso, e penso que quem assistiu sai agradado porque houve oportunidades de ambas as partes, o que quer dizer que a AFB tem boas equipas”.

Na jornada que resta para terminar o campeonato o Macedo joga fora com o Pedras Salgadas.

Foto de Julieta Carneiro