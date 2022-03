Mirandela e Macedo na corrida à manutenção a partir do próximo domingo

O pontapé de saída da fase de manutenção do Campeonato de Portugal é dado no próximo domingo, dia 20.

A distribuição geográfica das equipas colocou Mirandela e Macedo no mesmo grupo, B, juntamente com Maria da Fonte e Pedras Salgadas.

Já na jornada inaugural, o Macedo desloca-se ao terreno do Maria da Fonte e o Mirandela recebe o Pedras Salgadas.

Nesta segunda fase, o campeonato é curto, tem apenas seis jogos, e a margem de erro é reduzida. Jogar em casa nas duas primeiras jornadas, com o Pedras Salgadas e o Macedo, é importante no caso do S.C. Mirandela. “Vamos precisar mais do que nunca dos nossos adeptos. Pode ser muito positivo começar em casa se conseguirmos dois resultados positivos”, disse Rafael Pinheiro, técnico dos mirandelenses.

O treinador garante que a sua equipa “vai dar o máximo em todos os jogos” para alcançar os pontos necessários que garantam a manutenção. O treinador lamenta, mais uma vez, que o trabalho realizado na primeira fase, onde o Mirandela foi quarto classificado com 33 pontos, não tenha peso e termos de pontuação nesta fase. “As equipas vão começar todas com zero pontos. Não faz sentido nenhum. Fizemos 18 jogos que neste momento não contam para nada. Andámos sete meses a competir para nada, pois os pontos que fizemos não contam para esta fase. Mas, são as regras e temos de jogar com elas”.

Já o Macedo de Cavaleiros joga fora nas duas primeiras jornadas. A primeira final da equipa treinada por José Carlos Afonso está marcada para domingo com o Maria da Fonte. Jogar em casa ou fora no pontapé de saída da competição é indiferente para o técnico, pois considera que o mais importante é pontuar. “Para mim tanto faz. É uma prova que se joga em casa e fora. O importante é começar bem, seja em casa ou fora. O nosso foco é prepararmo-nos bem para esta série de seis jogos”.

Nesta fase todas as equipas iniciam com zero pontos. José Carlos Afonso lembra que a situação já estava prevista desde o início da época. “Todos vamos começar do zero como ficou delineado logo no início da época, não foi a meio, foi no início da prova e foi com estas regras que todos tiveram de jogar”.

A segunda fase do Campeonato de Portugal, relativa à manutenção/descida, é disputada por 47 clubes divididos por 11 séries de quatro equipas e uma de três. As equipas foram distribuídas de acordo com a sua localização geográfica

Os 1º e 2º classificados de cada série asseguram a manutenção na prova na época seguinte, num total de 24 clubes. Os restantes descem aos campeonatos distritais.