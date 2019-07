Mirandela estreou-se no Circuito Nacional de Basquetebol 3x3

A Federação Portuguesa de Basquetebol está a reforçar a aposta na variante 3x3. Para tal está a levar a todo o país o Circuito Nacional, promovendo a prática do 3x3 que será uma modalidade olímpica já em 2020, em Tóquio.

Mirandela recebeu, no domingo, o “Open” e estreou-se no circuito. Em prova estiveram oito equipas, portuguesas e espanholas, e duas garantiram a presença no Challenge em Matosinhos. “A Federação Portuguesa de Basquetebol está a criar eventos para dinamizar esta variante do basquetebol e a dar a oportunidade a todas as associações de receber a iniciativa, trazendo vários jogadores de várias localidades do país e até da vizinha Espanha”, disse Helena Gonçalves, presidente da Associação de Basquetebol de Bragança.

O 3x3 é uma boa forma de captar atletas para o basquetebol e uma variante bastante praticada. Os espanhóis “Diluka” e os vilarealenses “Chicão Decide” foram as equipas apuradas para o Challenge em Matosinhos, no dia 4 de Agosto, do Circuito Nacional de Basquetebol 3x3.

Ainda este mês, de 21 a 27, a cidade de Mirandela recebe, pela primeira vez, um Jamboree Nacional de Minibasquete. Será a 31ª edição da Federação Portuguesa de Basquetebol e vai contar com a participação de 72 atletas dos escalões de Sub-12 de todo o país.