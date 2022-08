Mirandela inicia pré-época com o regresso ao nacional no horizonte

A “oficina” alvinegra abriu esta segunda-feira. O S.C. Mirandela prepara-se para a Divisão de Honra, um campeonato no qual os mirandelenses não participavam há duas décadas.

Com uma forte tradição nos campeonatos nacionais e habituado a projectar jogadores para outros patamares, sendo o caso de Zaidu para o F.C. Porto o mais recente, o Mirandela parte como o mais sério candidato à subida.

“O único objectivo do S.C. Mirandela é subir de divisão, nem podíamos pensar de outra maneira. Se vamos conseguir ou não? Isso é outra questão. Vamos trabalhar para isso, construímos um plantel com essa motivação e propósito de subir, agora vamos ver se somos capazes disso. Estou convencido que sim”, afirmou o presidente, Carlos Correia.

Mas, a concorrência antevê-se grande e as dificuldades são expectáveis. “O distrital está diferente daquilo que era há uns anos. As equipas estão a reforçar-se todas bem e já treinam de manhã e de tarde. Portanto, vai ser um campeonato muito difícil e eu estou a prever muitas dificuldades a nível financeiro para os clubes, a vida está a ficar complicada para muita gente”.

Apesar da despromoção ao distrital, o S.C. Mirandela mantém as rotinas de trabalho do nacional. Os treinos são diurnos e muitas vezes bidiários. Quanto ao orçamento ronda os 100 mil euros, à semelhança da última época.

Para atacar a subida de divisão o emblema da cidade do Tua escolheu André Irulegui para o comando técnico. O ex-treinador do G.D. Sendim, pelo qual venceu a Taça da A.F. Bragança na anterior temporada, conhece bem o distrital e deixa o aviso em relação às dificuldades que o grupo vai ter de enfrentar. “Vai ser um distrital muito disputado, um dos mais difíceis dos últimos anos. Penso que cinco ou seis equipas são candidatas à subida. O S.C. Mirandela já se assumiu, o Rebordelo é sempre um crónico candidato, o Macedo de Cavaleiros claramente, o Argozelo também. Vai ser um campeonato duro e todas as equipas vão perder pontos em qualquer campo”.

O técnico conta para já com 27 jogadores, sendo que 18 são reforços. A contratação mais sonante é a de Vítor Pereira, que na época passada representou o Montalegre, na Liga 3. O defesa central, de 37 anos, regressou ao S.C. Mirandela, onde jogou entre 2014 e 2018, cumprindo um total de 102 partidas.

O ponta de lança Henrique Almeida e o guarda-redes Hudson Rosa “Pantera”, ambos ex-F.C. Vinhais, são jogadores também a ter em conta e conhecedores desta competição.

Nos trabalhos de pré-época participam quatro jovens jogadores do clube, Valdemar Vilaverde, João Riça, Euripedes Lino e o guarda-redes Miguel Pegado.

Na equipa técnica, André Irulegui tem como adjuntos Honório Martins e Francisco Valfreixo.