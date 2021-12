Mirandela lança dois treinadores da “casa” no espaço de seis anos

Rafael Pinheiro é já “uma aposta ganha” da direcção do S.C. Mirandela. Carlos Correia augura um bom futuro para o técnico de 38 anos e acredita que, em breve, vai dar o salto para outros patamares do futebol.

“Não tenho dúvidas que é mais um treinador que vou lançar e que dentro de um ano ou dois o Rafael Pinheiro vai ter espaço num clube de maior dimensão”, afirmou o líder da formação da cidade do Tua.

O S.C. Mirandela termina 2021 na liderança da série B do Campeonato de Portugal com 22 pontos, os mesmos que o USC Paredes, segundo classificado. Na época passada, com igual número de jornadas realizadas, os mirandelenses estavam na quarta posição com 17 pontos. Curiosamente tinham o mesmo número de golos sofridos, 9, e apenas mais um marcado, 13.

Rafael Pinheiro é um homem da casa à qual regressou depois de ter treinado o Vila Flor SC, de ter integrado as equipas técnicas do G.D. Chaves e Desportivo das Aves, e trabalhou na área da formação na ADSP Vale do Conde.

Esta época assumiu a liderança da equipa sénior do Mirandela e contra várias previsões transformou um lote de jovens jogadores num colectivo forte, coeso e sério candidato à fase de acesso à Liga 3.

Esta é a segunda vez que Carlos Correia aposta num treinador da casa, desde que assumiu a presidência do clube, em 2015. Na temporada 2017/2018 escolheu Rui Borges, ex-capitão dos alvinegros, actual treinador do Nacional da Madeira, da Liga Sabseg. Na altura, Borges conduziu o Mirandela ao quarto lugar da série A do Campeonato de Portugal e bateu o recorde pontual do clube em provas nacionais, 57 pontos.

O presidente dos mirandelenses diz sentir-se orgulhoso por ajudar a projectar jogadores e treinadores, mas confessa que gostava de contar no plantel com mais atletas da terra. “Para mim é um orgulho muito grande. Sou de Mirandela, já fui jogador, durante 14 anos fui treinador e para mim é especial ter um treinador da terra e jogadores da terra no plantel. Quem me dera a mim ter mais jogadores de Mirandela, mas é muito difícil. Se treinássemos à noite seria mais fácil, pois muitos estudam ou trabalham”.

Mário Borges, filho de Rui Borges, Amorim, Celso, Rui Ramos e Rafa Pires são os únicos oriundos da “cantera” do clube. Dos quatro apenas Mário Borges é titular indiscutível.

Há ainda Nuno Corunha que não sendo de Mirandela representa o clube há sete temporadas. O experiente capitão é o mais velho do grupo, tem 38 anos, e carrega a mística alvinegra.

Carlos Correia mostra-se satisfeito com o trabalho realizado pelos jogadores e equipa técnica. “Neste momento o balanço é positivo. A equipa técnica e os jogadores estão a fazer um excelente trabalho. Terminámos a primeira volta na liderança por mérito próprio e esperámos continuar neste caminho, sabendo que vai ser muito difícil”.

Reforços para o ataque e para o meio campo

Diz o ditado que “em equipa que ganha não se mexe”, mas o Mirandela vai retocar o grupo a pensar na segunda volta e no derradeiro ataque à fase de acesso à Liga 3.

Carlos Correia ressalva que “as contratações são cirúrgicas” atendendo à questão financeira do clube, pois “o orçamento é reduzido”.

Um avançado e um médio são os alvos do S.C. Mirandela e os reforços “já estão identificados”, como referiu o presidente.

Os novos jogadores devem ser apresentados nos próximo dias e tudo aponta para que sejam opção para a jornada 11, marcada para o dia 9 de Janeiro, em casa, frente ao Santa Marta de Penaguião.