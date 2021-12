Mirandela perde dérbi transmontano mas mantém liderança

O S.C. Vila Real levou de vencida o S.C. Mirandela no dérbi transmontano da jornada 9 da série B do Campeonato de Portugal, uma parida marcou o regresso dos “Lobos do Marão” às vitórias. Já o S.C. Mirandela não perdia há quatro jornadas, sendo que a última derrota aconteceu a 24 de Outubro frente ao São Martinho, por 2-0.

Quem assistiu ao jogo entre dois históricos do futebol transmontano não deu o seu tempo por perdido.

A equipa da casa acabou por ser mais assertiva e eficaz. Zé Pedro, capitão do Vila Real, fez o 1-0 de penálti, aos 38 minutos, um resultado que se manteve até ao intervalo.

Na segunda metade, aos 51’, os vilarealenses voltaram a marcar e desta vez com uma autêntica “bomba” de André Azevedo.

A resposta do Mirandela chegou quatro minutos depois, Nani reduziu para 2-1 e sucederam-se algumas ocasiões para marcar, mas os homens da cidade do Tua não tinham a pontaria afinada.

No S.C. Vila Real, Miguel Dias saltou do banco para resolver o jogo. A mais recente contratação rubricou o 3-1 ao minuto 73 e fixou o resultado em 4-2 aos 79’, depois de o Mirandela ainda ter reduzido por intermédio de Gianluca.

O Mirandela não perdia há quatro jornadas. Apesar do resultado, os comandados de Rafael Pinheiro continua na liderança com 19 pontos, os mesmos que o USC Paredes, segundo classificado.