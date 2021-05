Mirandela recebe Campeonato Nacional de Canoagem

Depois de ter sido adiado em 2020, devido à pandemia da Covid-19, o Campeonato Nacional de Fundo de Canoagem, modalidade considerada de baixo risco de transmissibilidade, tem o aval da Direcção Geral de Saúde para se realizar.

O palco do evento é o rio Tua, em Mirandela, nos dias 22 e 23 de Maio. A prova é organizada pela Federação Portuguesa de Canoagem, em parceria com o Município de Mirandela e o Clube Fluvial de Mirandela.

"É uma aposta no aproveitamento dos recursos naturais, nomeadamente o espelho de água e suas áreas envolventes, que trazem pela primeira vez à região do nordeste transmontano um evento de relevo desta modalidade desportiva sem qualquer impacto ambiental negativo", lê-se no comunicado do município sobre o evento.

Também a nível económico, a realização da prova caracteriza-se como "uma importante alavanca para os sectores da hotelaria, restauração e comércio local do concelho”.

Em prova vão estar cerca de 800 atletas em representação de meia centena de clubes e a recepção aos participantes "estará sujeita a um rigoroso plano de mitigação de transmissão do SARS-COV-2, que, a título de exemplo, contempla a criação de circuitos exclusivos de acesso, por clubes, às zonas de provas a instalar na zona verde do Parque Dr. José Gama”.

O campeonato nacional de fundo conta com as distâncias de 2000, 3000 e 5000 metros.