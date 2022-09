Mirandela recebe Circuito Nacional de Águas Abertas

São esperados mais de cem nadadores de vários clubes de norte a sul do país com destaque para a campeã do último Circuito Nacional de Águas Abertas, a nadadora Mariana Mendes do Sporting CP.

A prova conta com várias distâncias: 400, 1500 e 3000 metros femininos e masculinos.

A XI Travessia do Rio Tua está marcada para o dia 24 de Setembro, com início às 10h00, é organizada pela Associação de Natação do Nordeste e Câmara Municipal de Mirandela.

A prova integra o XXV Circuito Nacional de Águas Abertas. A competição começou em Junho, em Sines, e termina no dia 5 de Outubro em Sesimbra.