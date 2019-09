Mirandela recebe este domingo o Circuito Nacional de Águas Abertas

São esperados cerca de cem nadadores de vários clubes de norte a sul do país com destaque para o campeão nacional dos 5 Km 2018/2019, Rafael Gil, do Sporting.

Confirmada está também a participação de Diogo Nunes, nadador do F.C. Porto, actual segundo classificado do circuito com 88 pontos.

Destaque ainda para a presença de Gonçalo Bárbara do Clube de Natação de Rio Maior. O nadador ocupa o quarto lugar na classificação geral do circuito e no final de Agosto venceu, pela segunda vez consecutiva, a Travessia Internacional de Natação do Guadiana, uma das mais importantes provas de natação em águas abertas, realizadas em Portugal.

A prova conta com várias distâncias: 400 mts, 1500 mts e 3000 mts femininos e masculinos.

A IX Travessia do Rio Tua está marcada para domingo, com início às 10h00, é organizada pela Associação de Natação do Nordeste e Câmara Municipal de Mirandela.

A prova integra o XXI Circuito Nacional de Águas Abertas. A competição começou em Outubro passado, na Madeira. e vai terminar no dia 29 deste mês com a Travessia dos Templários.