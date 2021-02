Mirandela recebe galardão “Município Amigo do Desporto” pelo quarto ano consecutivo

A Câmara Municipal de Mirandela foi distinguida com o galardão “Município Amigo do Desporto 2020”. A autarquia mirandelense conta já com quatro galardões na prateleira, sendo que a primeira vez que foi reconhecida foi em 2017.

A distinção foi atribuída pela Associação Portuguesa de Gestão do Desporto (APOGESD) e a Cidade Social, empresa especialista na área da certificação da qualidade.

O prémio distingui as boas práticas ao nível da gestão do desporto nos municípios portugueses, no âmbito da promoção do desenvolvimento desportivo nos seus territórios. O galardão “Município Amigo do Desporto” assentou em várias áreas de análise como instalações, estratégias de sustentabilidade ecológica e desporto solidário.

“Mirandela destaca-se pelos programas de actividade física e desportivos promovidos para a população, pelos eventos desportivos e de formação que envolvem as colectividades do concelho, pelas instalações dedicadas à prática de desporto e organizações desportivas existentes, pelas práticas de desporto solidário e através da promoção da ética e de valores desportivos”, lê-se na nota publicada pela autarquia.

No distrito de Bragança, a Câmara Municipal de Vinhais também foi distinguida com igual galardão numa cerimónia que se realizou no dia 30 de Dezembro de 2020.

Foto de Município de Mirandela