Mirandela recebe pela primeira vez Jamboree Nacional de Minibasquete

O minibasquetebol tem-se revelado uma grande aposta da Federação Portuguesa de Basquetebol e das associações distritais, pois trata-se da base da modalidade e são realizadas várias iniciativas para incutir o gosto pelo basquetebol desde tenra idade.

A pensar no desenvolvimento deste desporto o Jamboree Nacional assume-se como evento importante na divulgação do minibasquetebol.

À cidade de Mirandela chega pela primeira vez. Desde domingo que cerca de 60 crianças, de todo o país, assentaram arraiais na cidade do Tua, para uma semana repleta de actividades.

Jamboree significa “reunião de jovens”, que neste caso têm em comum o gosto pela prática de basquetebol e pelo convívio. A federação privilegia cidades de pequena dimensão para a realização do Jamboree. “Procuramos sítios onde o Jamboree possa ter mais impacto, em localidades mais pequenas. Fazermos o evento no centro do Porto fazer uma actividade com 60 crianças não tem impacto”, disse Sérgio Rosmaninho, director técnico da FPB.

A iniciativa ajuda os clubes e as associações a promover a prática do basquetebol e os mais novos a evoluir na modalidade, mas acima de tudo a interiorizarem o gosto pelo basquetebol.

O S.C. Mirandela é o clube parceiro na organização do Jamboree e faz-se representar por 17 atletas femininos e masculinos. “A actividade é importante pois é um sinal de afirmação do clube e dinamiza a cidade, pois os cerca de 60 jovens trazem os pais que ficam na cidade a semana toda”, referiu Rui Silva, responsável pela secção de basquetebol do SCM.

A Escola Secundária Luciano Cordeiro, em Mirandela, é o quartel general da 31ª edição do Jamboree de Minibasquete. Até ao próximo sábado, dia 27, cerca de 60 crianças de todo o país, com idades compreendidas entre os 6 e os 12 anos, têm pela frente várias actividades, como jogos de basquetebol, canoagem ou peddy-paper.

A gala de encerramento está marcada para sexta-feira, dia 26, no Parque Doutor José Gama.