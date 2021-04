Mirandela sofre derrota caseira e desce para o quarto lugar

A formação da cidade do Tua sofreu, esta tarde, uma derrota caseira, 1-2, frente ao Pedras Salgadas e caiu para a quarta posição.

As duas equipas partiram para o dérbi transmontano em posições distintas, o Mirandela já com um lugar no play-off de acesso à Liga 3 confirmado e a turma termal à procura de garantir a manutenção.

Os alvinegros ainda estiveram a vencer com um golo de Tiago Carneiro aos 18 minutos, mas, ainda antes do intervalo, aos 38’, o Pedras conseguiu igualar por intermédio de Didi. Aos 77’, André Sousa apontou o 1-2 e garantiu o triunfo dos comandados de Andrés Madrid.

A uma jornada do final do campeonato, o Mirandela é agora quarto classificado, com 34 pontos, e vai terminar esta primeira fase fora de portas com o Merelinense.

Quanto ao Pedras Salgadas é 7º classificado, com 25 pontos, e recebe o Cerveira na última e decisiva jornada.

Foto Juventude Pedras Salgadas