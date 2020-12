Mirandela sofre primeira derrota no campeonato

O S.C. Mirandela e o Braga B partiram para a jornada 8 sem qualquer derrota. A jogar em casa, os minhotos mostraram porque são líderes e somaram a oitava vitória no Campeonato de Portugal.

Os locais entram fortes, a pressionar a defesa mirandelense e a construir boas oportunidades de golo. Paulinho foi o primeiro a levar perigo à baliza de Fábio Mesquita.

Os alvinegros conseguiram equilibrar a partir dos 25 minutos, mas sem conseguir ocasiões para marcar.

Com um nulo no marcador ao intervalo foi na segunda metade que os “Guerreiros do Minho” chegaram à vitória. Vasco Faísca, técnico do Braga B, lançou Álvaro Djaló, que saltou, literalmente, do banco para marcar e mudar o rumo do jogo.

O extremo abriu o activo aos 60 minutos fez o 1-0 de cabeça, após um cruzamento da direita de Kodisang. A bola parece tocar no central do Mirandela, Corunha, e Fábio Mesquita ainda tentou agarrar o esférico, mas este já tinha passado a linha de golo.

Já na recta final do jogo, Vítor rubricou o 2-0 na conversão de um penalti e aos 90’+4 Filipe Borges, após uma assistência de Schurrle, fixou o resultado em 3-0.

O Braga B reforçou a liderança, tem 24 pontos, e continua invicto. Na próxima jornada os minhotos defrontam o Cerveira.

Quanto ao S.C. Mirandela desceu para o quarto lugar com 13 pontos e joga em casa com o Vidago no dia 20 de Dezembro, dérbi transmontano da jornada 9.

Foto de SC Braga B