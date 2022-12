Mirandela sofre quarta derrota consecutiva no nacional de juniores

Está complicada a tarefa do S.C. Mirandela no Campeonato Nacional sub-19 da 2ª Divisão. Os alvinegros perderam, este sábado, por 1-0 com o Lank Vilaverdense e somaram a quarta derrota consecutiva.

Os minhotos marcaram cedo o golo e único da vitória, aos seis minutos com a assinatura de Nicholas Brown. No minuto seguinte, os locais ficaram reduzidos a dez unidades após a expulsão de Santiago Palácios, que viu vermelho directo.

O Mirandela também terminou o encontro com dez jogadores. Gabriel Varanda recebeu cartolina vermelha, por acumulação de amarelos, aos 88 minutos.

Com 14 jornadas carimbadas, a equipa da cidade do Tua termina o ano na nona posição, penúltima, com nove pontos. O Lank Vilaverdense é terceiro classificado com 30 pontos.

Foto de SCM