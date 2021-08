Mirandela soma mais uma vitória na pré-época

O S.C. Mirandela venceu ontem o Rebordelo por 4-0 com golos de Jardel, Nani e Carlos, que bisou.

Os comandados de Rafael Pinheiro já realizaram quatro jogos d preparação e somam outras tantas vitórias: 1-0 com o Montalegre, 1-0 frente ao S.C. Vila Real, 0-5 com os sub-19 do G.D. Chaves e 4-0 diante o Rebordelo.

A equipa da cidade do Tua prepara-se para o Campeonato de Portugal e iniciam a competição, no dia 29 de Agosto, em casa, frente ao Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros.