Mirandela soma terceiro empate consecutivo

Antes do apito inicial fez-se um minuto de silêncio em memória do técnico Vítor Oliveira. “O rei das subidas”, assim apelidado no futebol, morreu ontem, aos 67 anos, vítima de ataque cardíaco. Uma perda de vulto que deixou o desporto rei mais pobre.

O Mirandela entrou determinado a regressar às vitórias, algo que não acontece desde a jornada 4 frente ao Bragança, mas os comandados de Rui Eduardo Borges não conseguiram importunar o guarda-redes adversário, Beto. Para registo fica apenas uma bola à barra de Kenedy aos 31 minutos.

É verdade que o mau estado do relvado do São Sebastião condicionou a prestação das duas equipas, mas isso não justifica o fraco caudal ofensivo dos alvinegros.

Já o Vianense adaptou-se melhor ao relvado e conseguiu levar perigo à baliza do Mirandela. Fábio Mesquita foi colocado à prova logo aos 3 minutos, após um remate de Zé Nando, e na segunda metade fez duas excelentes intervenções, aos 47’ e aos 82’, evitando o golo dos visitantes.

Olhando para as estatísticas do campeonato, a equipa mirandelense soma quatro empates e três vitórias, sendo que apenas uma foi alcançada em casa, frente ao Cerveira por 2-0, o que mostra um melhor desempenho dos transmontanos fora de portas. Um facto que o técnico justifica com as más condições do terreno de jogo. “Treinámos durante a semana em sintético para poupar o relvado para domingo. O estado actual do relvado não nos favorece e conseguimos melhores prestações fora de casa”, lamentou o técnico, Rui Eduardo Borges.

Apesar do empate caseiro, o Mirandela mantém o terceiro lugar com 13 pontos, mas tem no seu encalço o Merelinense com igual pontuação.

Na próxima jornada, os alvinegros jogam fora com o Braga B, líder da série A. Os bracarenses só somam vitórias, sete em outras tantas jornadas.

Foto de Elsa Nibra