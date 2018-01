Mirandela termina primeira ronda a vencer

O S.C. Mirandela conseguiu, no domingo, um triunfo importante numa altura em que o campeonato entra na segunda e derradeira ronda.

A jogar em casa, os alvinegros podiam ter dado goleada mas as más condições do terreno de jogo dificultaram as tarefas ofensivas dos homens da casa.

Do outro lado, a equipa madeirense apresentou-se a jogar em linhas baixas e à espreita do erro do adversário para partir para o ataque.