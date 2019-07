Mirandela vai receber Campeonato do Mundo de Kung Do Te

A prova vai realizar-se pela primeira vez em Mirandela, de 22 a 24 de Novembro, e resulta da parceria entre a Federação Portuguesa de Kung Do Te, a Associação Mirandelense de Artes Orientais (AMAO) e a autarquia de Mirandela.

A realização do mundial na cidade do Tua só foi possível graças ao empenho de Jesus Novo, director técnico da AMAO, e não foi fácil convencer os responsáveis do campeonato. “Posso dizer que dificilmente o mundial vinha para Mirandela e só mesmo todo o meu interesse e toda a minha luta é que será possível, dado que não era muito expectável que se fizesse isto em Mirandela, tendo em conta a localização geográfica, as dificuldades de acesso, o reduzido número de pessoas, mas este ano já me deram luz verde”, afirmou em entrevista à Rádio Terra Quente.

Jesus Novo diz mesmo que se trata de “uma realização pessoal e uma das últimas da AMAO, que existe há 33 anosa” com a gestão do mestre de artes marciais.

E o que é afinal o Kung Do Te? “É uma modalidade implementada em Portugal, nos anos 70, pelo Mestre Rui de Mendonça, um dos grandes mestres mundiais de artes marciais, que reúne técnicas de outras modalidades. Na sua base tem o karaté e o kung Fu. Não é tão duro, porque temos regras que limitam muito a violência das técnicas, é muito parecida com o Pankration, só que tem ataques à cara, o que não acontece com o Pankration”, explicou Jesus Novo.

O Campeonato do Mundo de Kung Do Te vai trazer a Mirandela, entre 22 e 24 de Novembro, cerca de 250 atletas de sete ou oito países. A prova vai realiza-se no Pavilhão do Inatel.