Mirandela vai ter uma Turma UAARE com 16 atletas do CTM Mirandela

Mirandela vai integrar o lote de localidades que contam com uma Unidade de Apoio ao Alto Rendimento na Escola (UAARE), no próximo ano lectivo.

A turma que vai funcionar na cidade do Tua será composta por 16 alunos, todos atletas do CTM Mirandela já que são os únicos que reúnem os requisitos exigidos para integrar o projecto.

“Nível 1 é para atletas com o Estatuto de Alta Competição e nós temos oito atletas do CTM, Nível 2 para atletas internacionais, temos quatro, e ainda o Nível 3 para atletas propostos por uma determinada entidade e sejam depois reconhecidos e aceites pela federação. Ora, nós indicamos quatro crianças de 10 anos que tiveram o reconhecimento da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa”, explicou Isidro Borges, presidente do CTM Mirandela, em entrevista à Rádio Terra Quente.

A UAARE surgiu há quatro anos num projecto-piloto, em Rio Maior, e tem como objectivo conciliar a actividade escolar com a prática de desporto de alunos e atletas do ensino secundário, enquadrados no regime de alto rendimento ou selecções nacionais. São parceiros da iniciativa os agrupamentos de escolas, os encarregados de educação, as federações desportivas e os municípios.

“As mais valias da Unidade de Apoio ao Alto Rendimento na Escola são imensas”, na opinião de Isidro Borges, para “aumentar e melhorar a produção de atletas de alto nível”. O projecto poderá ainda “permitir sonhar em aumentar a regularidade de ter atletas de Mirandela, a disputar lugares de medalha nos Campeonatos da Europa e outras competições internacionais de grande nível”, acrescentou o presidente do CTM.

Isidro Borges garantiu que está tudo encaminhado para a cidade mirandelense acolher uma turma UAARE, em 2021. “Só não vai funcionar já este ano letivo por motivos desencadeados pela pandemia Covid-19, com a impossibilidade do Agrupamento de Escolas dar resposta cabal, naquilo que terá de fazer para possibilitar aos alunos/atletas que vão integrar esta Turma UAARE”.

Actualmente há 16 turmas UAARE sendo que, as mais próximas de Mirandela, estão em Braga e no Porto.