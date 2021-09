Mirandela vence e isola-se na liderança

A eliminação da Taça de Portugal não fez mossa na formação da cidade do Tua e isso ficou provado, este domingo, no reduto do F.C. Santa Marta. As duas equipas defrontaram-se na segunda jornada e os comandados de Rafael Pinheiro voltaram a vencer pela margem mínima, 0-1, tal como tinham feito frente ao Macedo no pontapé de saída do campeonato.

A partida pautou-se pelo equilíbrio e foi a eficácia de Jardel que fez a diferença. A jogar em casa o F.C. Santa Marta foi uma equipa cautelosa na abordagem ao jogo ao contrário do Mirandela que desde cedo mostrou o que queria do jogo.

Os alvinegros foram mais rematadores, apesar de desenquadrados com a baliza de Nené. Só um remate do médio Parini, ainda na primeira metade, apimentou o jogo com uma bola na trave.

Os da casa também tentaram a sorte na única jogada de perigo. Kenny isolou-se, teve nos pés uma boa ocasião para colocar o F.C. Santa Marta em vantagem, mas o guardião do Mirandela, Coelho, foi mais rápido e segurou a bola.

A história do jogo escreveu-se na segunda metade. Jardel aparece na cara de Nené e não falhou o alvo. O ponta de lança colocou o Mirandela em vantagem e marcou o primeiro golo e provas oficiais esta temporada.

Já na recta final do encontro, Musa, que tinha entrado aos 72 minutos para render Mário Borges, esteve perto de fazer o segundo dos mirandelenses, mas Nené esteve bem e evitou o golo do médio.

Os alvinegros somam seis pontos e ocupam a primeira posição da tabela classificativa.

Na próxima jornada, marcada para o dia 3 de Outubro, o Mirandela defronta, em casa, o Tirsense, que esta jornada empatou a zero com o Paredes.