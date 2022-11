Mirandela vence em Braga e AD Paredes sofre goleada em Famalicão

Em Braga, o S.C. Mirandela conseguiu um triunfo categórico por 2-5 frente à formação B das arsenalistas.

Do lado das minhotas uma cara bem conhecida das mirandelenses, Martina Jambas, ex-jogadora da formação da cidade do Tua, que pela segunda temporada veste a camisola das “Guerreiras do Minho”.

Apesar de jogarem fora de portas, as alvinegras desde cedo conseguiram impor o seu jogo e essa boa entrada resultou no primeiro golo, aos 4’, com a assinatura de Maria Veigas.

A resposta do Braga B chegou aos 18 minutos com o golo de Íris Mota que igualou a partida. Mas, ainda antes do intervalo, Maria Veigas voltou a mostrar veia goleadora e devolveu a vantagem às transmontanas aos 20’.

Na segunda metade, as minhotas entraram decididas a resolver o encontro e até conseguiram restabelecer o empate. Ana Francisca fez o 2-2 aos 63’. Um golo que não foi suficiente para vencer pois as mirandelenses voltaram à carga e conseguiram garantir a vitória. Sara Cordeiro (65’), Ana Moreira (73’) e Maria Santos rubricaram os restantes golos do S.C. Mirandela. As mirandelenses seguem no terceiro lugar com quatro pontos.

Já a AD Paredes sofreu uma goleada no terreno do Famalicão, 9-0 foi o resultado. As brigantinas ocupam a última posição sem pontuar.

Foto de SC Mirandela