Mirandela vence em Montalegre e partilha liderança com o Braga B

É um início de época irrepreensível da equipa da cidade do Tua que para já só sabe vencer. O S.C. Mirandela soma três triunfos em outros tantos jogos oficiais, um para a Taça de Portugal e dois para o campeonato.

A jogar fora de portas, os alvinegros sentiram dificuldades, sobretudo na segunda metade, frente a um Montalegre perdulário no ataque, mas não deixaram escapar a vitória.

Perto do intervalo, aos 45’, Maranata desbloqueou o encontrou e colocou os mirandelenses em vantagem no marcador.

O Montalegre respondeu com uma entrada positiva na segunda metade. A formação de José Manuel Viage esteve muito perto do golo. Mas, diz o ditado que quem não marca sofre e foi o Mirandela a facturar. Edu fez o 0-2, aos 86’, e fixou o resultado.

No onze inicial do S.C. Mirandela destaque para a titularidade de Mário Borges. O jovem jogador foi o escolhido para render Tiago Carneiro no meio campo. Um jogador que Rui Eduardo Borges acredita que tem tudo para se afirmar. “O Mário é um jogador no qual acreditámos. É um jogador com muita qualidade e vai afirmar-se neste plantel”, disse o técnico.

Sobre o jogo, o treinador não escondeu as dificuldades sentidas na segunda metade fruto dos condicionalismos físicos de alguns jogadores. “Temos tido algumas lesões e fisicamente ainda não estamos ao melhor nível. Na segunda parte tivemos de saber sofrer”.

Quanto ao Montalegre soma um empate e uma derrota nesta fase inicial do campeonato. José Manuel Viage não gostou da exibição da sua equipa na primeira metade e sobre a segunda lamentou a falta de sorte. “Na segunda metade mudámos, tivemos três bolas no ferro e várias situações para marcar. Não tivemos a pontinha de sorte, mas temos de fazer muito mais do que fizemos hoje. O Mirandela praticamente jogou no erro do Montalegre e as duas vezes que foi à baliza do Montalegre fez sois golos. O futebol é mesmo isto”, lamentou o treinador da turma barrosã.

As duas equipas centram agora as atenções na Taça de Portugal. Na segunda eliminatória, marcada para o próximo domingo, o Montalegre defronta o Vila Cortez e o S.C. Mirandela joga fora com o Oleiros.