Mirandelense é o novo presidente da A.F. Porto

O mirandelense José Neves, natural da aldeia de São Pedro de Vale do Conde, é o novo líder da A.F. Porto.

O administrador do Santander Asset Management, de 65 anos, está na maior associação de futebol do país desde 1987 e foi o único candidato ao acto eleitoral, reunindo 962 votos a favor.

José Neves já integrou o Conselho Jurisdicional e foi presidente do Conselho Fiscal da associação portuense.

Nos planos para o futuro José Neves já assumiu que incluem a construção de uma academia de forma a concentrar num só local toda a actividade das selecções e dos árbitros.

A tomada de posse está marcada para esta sexta-feira. A Associação de Futebol do Porto é a maior do país contando com cerca de 400 filiados, mais de 35 mil atletas, 5 mil treinadores, 400 árbitros e mais de mil jogos por semana.