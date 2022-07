Mirandelense Martim Quitério soma sexto lugar em Paredes

O jovem mirandelense participou no domingo no 1º Prémio Escolas de Ciclismo de Paredes, onde conseguiu um sexto lugar, após a soma das classificações da prova de gincana (7º) e em linha (3º).

O 1º Prémio Escolas de Ciclismo de Paredes contou com cerca de 100 jovens ciclistas de várias escolas do norte e centro do país, nos escalões de benjamins, pupilos, iniciados, infantis e juvenis.

Segue-se o Encontro Nacional de Escolas de Ciclismo, já no próximo fim-de-semana, dias 30 e 31, em Almeirim, da Federação Portuguesa de Ciclismo.

Será a segunda participação do atleta do C.C. Mirandela naquele que é o maior evento de escolas de ciclismo do país, conta com mais de mil jovens ciclistas entre os 5 e os 14 anos.

Foto de Sandra Sobral Moura