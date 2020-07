Mirandelense na final da Liga Espanhola de Futsal

A equipa do mirandelense volta a fazer história esta temporada, depois da final da Copa de Espanha, que perdeu para o Barcelona, naquela que é a segunda época na divisão maior do futsal em Espanha.

Agora, o Valdepeñas vai disputar o título de campeão, após o triunfo por 2-5 frente ao Levante nas meias-finais. O adversário da final é Movistar Inter de Ricardinho. “Vai ser um jogo muito difícil contra os primeiros classificados da fase regular. O Movistar tem uma equipa cheia de jogadores de classe mundial com muito experiência, mas nós vamos dar o que temos e o que não temos para conseguir ganhar o campeonato. Estamos com muitas ‘ganas’ para levar o título para Valdepeñas e continuar a escrever a nossa história”, acredita o guarda-redes.

Do outro lado vai estar outro português, Ricardinho, o melhor jogador de futsal do mundo. Edu Sousa tem uma enorme admiração pelo “Mágico”, mas ao guardião só a vitória interessa. “É um orgulho muito grande, além de defrontar o melhor jogador do mundo também vou defrontar um amigo, tem muita experiência em finais como esta e ele com sua magia faz sempre a diferença, até já falei com ele e disse-lhe que este ano o título é nosso”.

Edu chegou esta época ao Viña Valdepeñas depois de duas temporadas no Osasuna Magna.

As boas exibições do guarda-redes mirandelense já lhe valeram a chamada à Selecção Nacional de Futsal por três vezes. A última foi em Janeiro para a Ronda de Elite com a qualificação de Portugal para o Mundial na Lituânia.

Foto de ACP-FS Valdepeñas