Mirandelense nomeado para os “Óscares” do desporto português

O mirandelense, de 42 anos, reside na ilha da Madeira, onde é professor de Educação Física e treinador de atletismo.

Nos últimos anos, Augusto Fontes já colocou vários atletas na Selecção Regional NO Olímpico Jovem Nacional, KM Jovem Nacional, Corta-Mato nacional e na 1ª Divisão Nacional de Clubes em pista coberta e ao ar livre, Selecção Nacional de Trail e Skyrunning.

A Gala do Desporto da Confederação do Desporto de Portugal é considerada os “Óscares” do desporto português e distingue os melhores atletas, masculinos e femininos, equipas, treinadores e jovem promessa.

A 24ª edição está marcada para o dia 29 de Janeiro de 2020, no Salão Preto e Prata do Casino do Estoril, e vai ter como tema “Mais Saúde Mais Desporto”. O objectivo da Confederação do Desporto de Portugal é chamar a atenção para a importância da prática desportiva para uma sociedade mais saudável.