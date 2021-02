Mirandelense Rui Borges lidera Segunda Liga

Rui Borges está em alta no segundo escalão do futebol português. O técnico, de 39 anos, colocou a Académica de Coimbra na liderança da Liga SABSEG. Uma posição que manteve após a jornada 20 e o triunfo caseiro frente ao Cova da Piedade por 2-1.

Em 20 jornadas já realizadas, a “Briosa” soma 12 vitórias, seis empates e duas derrotas, tem 42 pontos.

Rui Borges chegou esta temporada à formação de Coimbra depois de, na época passada, ter garantido a manutenção do Académico de Viseu na 2ª Liga e de ter levado “Os Viriatos” às meias-finais da Taça de Portugal, onde foram eliminados pelo F.C. Porto.

O antigo capitão do S.C. Mirandela terminou a carreira como jogador em 2017 e estreou-se como treinador de uma formação sénior no clube mirandelense. Em Fevereiro de 2019 assumiu o comando técnico do Acad. Viseu e em 2020 assinou pela Académica de Coimbra.