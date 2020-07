Mirandelense vai terminar a carreira frente ao F.C. Porto

Nas redes sociais, Eduardo publicou uma fotografia das suas luvas. O guardião tem uma longa carreira. Foi no Braga que fez grande parte da formação e onde se estreou como sénior. Seguiram-se as passagens Beira Mar, Vitória de Setúbal, Génova (Itália), Benfica, Istambul (Turquia), Dínamo Zagreb (Croácia), Chelsea (Inglaterra) e Vitesse (Holanda)

Eduardo voltou aos guerreiros do Minho esta temporada, foi o terceiro regresso do guarda-redes ao clube que representou mais épocas, 13 no total a contar com os escalões de formação.

Na sua longa carreira conta ainda com um título de campeão da Europa, em 2016, em França, ao serviço da Selecção da Nacional.

Apesar de pendurar as luvas, Eduardo deverá manter-se na estrutura do SC Braga para assumir funções de treinador de guarda-redes do plantel sénior, sendo o sucessor de Vital, que ruma ao Sporting.