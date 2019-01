Mirandês contrata Okoli e Isah Musa

Depois de gorada a contratação do médio Átila Santos (ex-SC Mirandela), o emblema do Campeonato de Portugal garantiu as contratações do médio Francis Okoli e do defesa Isah Musa.

Okoli chega por empréstimo do Vizela, depois de ter iniciados a temporada no Cinfães, da série B, onde realizou 10 jogos. O jogador nigeriano, de 21 anos, também já representou o Grupo Desportivo de Bragança, foi na época passada.

Quanto a Isah Musa tem 19 anos, é nigeriano e também chega a título de empréstimo do Vizela. O jovem defesa alinhou na formação de juniores do F.C. Porto na temporada 2017/2018.

Okoli e Isah Musa já deverão ser opção para o confronto com o SC Mirandela. O dérbi transmontano está marcado para domingo e é relativo à jornada 17 da série A do Campeonato de Portugal.