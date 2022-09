Mirandês vence (2-0) Salgueiros B na apresentação aos sócios

O Grupo Desportivo Mirandês já mostra serviço no ataque. A equipa treinada por Nuno Rangel venceu, este domingo, o Salgueiros B por 2-0, em jogo de apresentação aos sócios.

Mas, os golos só surgiram na segunda metade com a assinatura do avançado Juliano e do médio Francisco. Já os primeiros 45 minutos não correram bem à turma mirandesa, que acusou algum nervosismo e sentiu dificuldades para a anular as investidas do Salgueiros B.

“O primeiro jogo, em casa, seja de preparação ou não mexe sempre com o psicológico dos jogadores e hoje eles acusaram um pouco isso, sobretudo na primeira parte. A equipa entrou nervosa, os jogadores queriam mostrar mais individualmente do que colectivamente aquilo que são capazes. Não foi uma primeira parte bem conseguida e, depois, com um Salgueiros B com jogadores de primeiro e segundo ano, mas de uma realidade de um futebol mais exigente, criou-nos algumas dificuldades”, disse o técnico, Nuno Rangel.

Na segunda metade, com as mexidas efectuadas na equipa, o Mirandês conseguiu construir mais oportunidades de golo e concretizou duas.

Com cerca de duas semanas de trabalho de pré-época, Nuno Rangel faz um balanço positivo desta fase inicial da pré-época. “Estamos a treinar há duas semanas com treinos bi-diários. Esta fase inicial positiva, sem lesões, que podem acontecer, com o excesso de cargas”.

O Grupo Desportivo Mirandês é apontado como candidato ao título, mas o técnico mostra-se comedido no discurso e recusa-se a traçar objectivos a longo prazo. “Não chega dizer que somos candidatos, temos de provar dentro de campo. Não gosto de traçar objectivos a longo prazo. Um campeonato é uma maratona e não sabemos o que vai acontecer. O meu foco é mais na primeira jornada. Obviamente que gostávamos de ser campões e vamos lutar por isso”.

Para o técnico este será um campeonato “mais competitivo que a época anterior”. Nuno Rangel aponta “as equipas que desceram do nacional (Macedo e Mirandela)” como favoritas, mas não esquece outros emblemas. “Não nos podemos esquecer de equipas como Rebordelo, Vinhais ou Argozelo”.

Quanto ao plantel está praticamente fechado. Este domingo, Mamadu (ex-Vimioso) reforçou a defesa do Mirandês e nos próximos dias vai integrar os trabalhos o médio David Moura, também ex-Vimioso.

Foto de Duarte Pacheco