MK Nocivo lança rap sobre a dor de estar longe de quem se gosta devido à pandemia

Reside em Paris, França, e estar afastado da família já é difícil ao longo do ano mas, agora mais do que nunca, a distância é difícil de suportar quando sabe que aqueles de quem mais gosta podem estar a precisar de ajuda e não pode fazer nada.

“Decidi abordar o assunto de forma mais directa e interventiva, porque acho que fazia todo o sentido fazer isso”, disse o rapper, explicando que mais do que uma música trata-se de uma “perspectiva de uma pessoa que está emigrada em Paris, longe de casa, e com uma mãe sozinha em casa (em Portugal)”. MK Nocivo escreveu esta letra com o intuito de “despertar consciências” e “alterar comportamentos de risco”. O artista revelou que esta fase de quarentena lhe tem trazido benefícios, visto que estar isolado o ajuda a escrever e, por isso, em breve surgirá um novo EP. “Produto Caseiro”, onde se insere também o single “Futuro Suspenso”, saíra depois da quarentena e os temas serão lançado a cada duas semanas. “Quem faz música já tem aquele hábito de se retirar e de ficar fechado em casa a trabalhar. No meu caso, tenho um estúdio em casa o que me facilita bastante a situação”, contou.