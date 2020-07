Modalidades de pavilhão retomam actividade a 1 de Agosto

O Conselho de Ministros, após reunião que contou com as federações de andebol, basquetebol, patinagem, voleibol e futebol (futsal) e Direcção-Geral de Saúde, confirmou, esta quinta-feira, a retoma das actividades que ainda estavam proibidas ou condicionadas.

“O Conselho de Ministros aprovou hoje (dia 30 de Julho) a resolução que dá continuidade ao processo de desconfinamento iniciado em 30 de abril de 2020, renovando apenas a declaração da situação de alerta e contingência, consoante o território. Assim, a partir das 00:00h do dia 1 de agosto de 2020, e até às 23:59h do dia 14 de agosto de 2020, determina-se: Abrem as atividades desportivas que ainda estavam encerradas e definem-se regras específicas para as atividades físicas e desportivas, em contexto de treino e em contexto competitivo, pode ser realizada sem público”, lê-se em comunicado do Conselho de Ministros.

Quanto às competições têm início previsto para o dia 22 de Agosto e no que diz respeito à formação os treinos regressam mas sem contacto entre os atletas. Só a partir do dia 1 de Setembro é que os treinos são realizados sem restrições.