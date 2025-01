Mogadourense é o primeiro bebé do ano no distrito

Filho de Ana Lopes, de 25 anos, e de Marco Isidoro, de 31 anos, Kevin nasceu com 48 cm e 3,235 Kg. É o primeiro bebé do casal. Ana Lopes vive em Mogadouro e começou a ter as primeiras contrações antes da meia-noite. Como ainda não eram muito dolorosas esperou que o companheiro saísse do trabalho para poder ir para a maternidade. Depois de curva e contra curva, e de uma hora de viagem, entrou no hospital às 3h30 da manhã. “Saí do serviço à meia-noite, fui ter com ela e com os pais dela. Foi a primeira direta com o Kevin”, contou Marco Isidoro. Foram longas horas de espera até que o pequeno Kevin nascesse e ninguém contava que fosse no primeiro dia do ano. “Chegámos a fazer um jogo com a família e ninguém adivinhou”, disse, entre risos, Ana Lopes. O pai não podia estar mais orgulhoso. “É uma sensação muito boa, não há explicação”, vincou. Ao primeiro bebé do ano, o Jornal Nordeste e o Continente oferecem um cheque, de 250 euros, para gastar em compras neste hipermercado. “É uma boa ajuda. Nesta altura, todas as ajudas são poucas e vamos aproveitá-la de certeza”, disse Ana Lopes. Kevin Isidoro não foi o único bebé a nascer no dia 1 de Janeiro na maternidade de Bragança. Menos de uma hora depois, nasceu outro, natural de Vila Flor. Dois bebés nasceram no primeiro dia de 2025, contrariamente a 2024, visto que o primeiro bebé só nasceu no dia 2 de Janeiro.