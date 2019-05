Mogadouro adia a manutenção para a última jornada

Empate a cinco bolas foi o resultado do Clube Académico de Mogadouro frente ao Retorta, no sábado, na penúltima jornada da fase de manutenção da Série B do Campeonato Nacional de Futsal da 2ª Divisão. Miguel Castro, Luan, Dani e Vítor Hugo, que bisou, apontaram os golos dos transmontanos.