Mogadouro com tarefa complicada

Os comandados de Artur Pereira averbaram a quarta derrota em quatro jornadas já realizadas, 6-2 com o Freixieiro.

Ao intervalo a formação de Matosinhos vencia por 2-0 com golos de Rui Rodrigues e do veterano Israel.

Na segunda metade com 4-0 no marcador os transmontanos ainda reduziram para 4-2 com golos de Ricardo Dias e Pablo, mas não foram suficientes para inverter o resultado.

Os locais mostraram mais eficácia com Tiago Madureira a rubricar o 5-2 e Orlando Coelho fixou o resultado em 6-2 aos 33 minutos.

O Mogadouro ocupa o último lugar sem qualquer ponto e no próximo sábado joga em casa com a ACD Bairros na primeira eliminatória da Taça de Portugal de Futsal.

Já o Freixieiro ocupa a segunda posição na série B com nove pontos.